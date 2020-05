O plano da LaLiga: data das partidas e protocolo dos casos positivos

Esta semana, as equipes da Primeira Divisão passaram nos exames médicos para determinar se alguém inha o COVID-19. Depois disso, várias datas para o retorno e a elaboração detalhada do protocolo começam a ser gerenciadas.

De acordo com o 'Cadena COPE'. As datas que a LaLiga administra para as primeiras partidas oficiais são três. Em 12, 19 ou 26 de junho, o mais tardar, a bola voltaria a rolar na Espanha.

Tudo dependerá de como a pandemia de COVID-19 evoluir na Espanha, bem como da possibilidade de haver infecções por COVID-19 ao longo do tempo em que a situação especial durar.

A mesma fonte deu os primeiros detalhes do protocolo dado pelo LaLiga a todas as equipes. Se um jogador tiver um resultado positivo, esse jogador será isolado em casa e todo o ambiente será testado, incluindo a equipe.

Para as partidas, a LaLiga estabelece que todas as instalações do estádio a serem usadas devem ser desinfetadas até 24 horas antes da partida, e a temperatura será medida para todas as pessoas que vão acessar o local.

As equipes que tiverem que viajar para o local da partida deverão fazê-lo em voos e fretamento da AVE. Se a viagem for de ônibus, dois veículos devem ser usados ​​para elencos com mais de 25 pessoas.

Os testes serão realizados 24 horas antes do início da partida para as equipes locais e pouco antes de partir para as equipes visitantes. No próprio jogo, os corrimãos são proibidos e os jogadores devem trocar de roupa no intervalo.