O plano da Turquia para nacionalizar os times

Radamel Falcao é uma das estrelas estrangeiras do Campeonato Turco. EPA/HAKAN BURAK ALTUNOZ

A Federação Turca tornou oficial as novas regras para os registros de jogadores. Poderá haver no máximo 14 jogadores estrangeiros em cada elenco e oito em campo, números que será reduzido com o passar das temporadas.