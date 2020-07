O plano de Buffon após a aposentadoria: terminar a educação básica

O objetivo de uma lenda como Buffon após a aposentadoria pegou os fãs de surpresa. Além da formação no esporte, projetos de negócios ou investimentos financeiros de outros jogadores de futebol, o goleiro deseja concluir seus estudos básicos.

O de Carrara informou isso em seu Instagram: “Quando eu deixar o futebol, terei um ano sabático, mas de formação no qual poderei me dedicar a mim mesmo. Quero terminar o último ano do quinto superior (o último ano do ensino médio na Itália)".

O goleiro da Juve revelou quem está por trás dessa decisão: "Meus pais vêm me cobrando isso há 30 anos". Ele também falou de sua ambição por conhecimento: “Fico feliz em aprender coisas novas. É como regar uma planta que cresce, eu sinto por dentro”.

Buffon, aos 42 anos, seguirá um caminho muito distante dos projetos clássicos que os jogadores empreendem após a aposentadoria. E é paradoxal que um dos melhores goleiros da história tenha conseguido conquistar 24 títulos sem terminar o ensino médio.