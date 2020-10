O plano de Cristiano para chegar a tempo de Juve x Barça

Cristiano Ronaldo virou manchete global na tarde dessa terça-feira depois de ter resultado potivivo em teste para Covid-19. Nenhum outro companheiro de seleção foi afetado, segundo a Federação Portuguesa, que confirmou que o atacante é caso assintomático e já foi isolado.

Desde então, o jogador da Juventus ficou alojado no seu quarto na Cidade do Futebol, nos arredores de Lisboa, e foi visto da varanda acompanhando os treinos de seus compatriotas. As câmeras o registraram sorrindo e posando enquanto observava seus colegas.

Além do compromisso da seleção contra a Suécia, nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo também vai ser desfalque em pelo menos dois compromissos da Juve - contra o Crotone (dia 17) e contra o Dynamo de Kiev (dia 20).

No melhor cenário, ele já poderá voltar a diante do Hellas Verona, no dia 25, mas a grande preocupação é se ele chegaria a tempo da partida da Champions League contra o Barcelona. O jogo será no próximo dia 28 de outubro, em Turim, e o atacante fará tudo o que for possível para estar lá.

Segundo o jornalista Tancredi Palmeri, de 'BeIN Sports', Cristiano Ronaldo teria decidido interromper a quarentena em Portugal para regressar a Turim e se confinar na Itália.

A razão é que o confinamento exigido em Portugal após um resultado positivo para Covid-19 é de 14 dias, enquanto na Itália o protocolo estabelece quarentena de dez dias. Além disso, um possível resultado negativo no teste do dia 20 permitiria que ele enfrentasse o Hellas Verona no dia 25.

No que diz respeito à Champions League, os protocolos prevêem que jogadores testem negativo pelo menos sete dias antes de cada partida. Portanto, o prazo mais otimista para seu retorno da quarentena é de dez dias, mas tudo depende dos próximos resultados.