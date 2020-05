O plano de Vinicius para se parecer com Cristiano Ronaldo

Vinicius está pronto para dar o sangue e ter sucesso no Real Madrid. O atacante brasileiro usou o confinamento para melhorar seu físico com o que a revista 'Marca' chama de método Cristiano.

Isso consiste no fato de que o jogador da equipe merengue tem à sua disposição, em sua casa, um cozinheiro e um personal trainer. A primeira coisa que ele fez foi melhorar sua dieta em Madri.

Thiago Lobo é seu personal trainer há meio ano, informou a fonte citada. Vinicius entrou em contato com Lobo depois de se lesionar no jogo contra o Ajax na última temporada e, finalmente, ele pôde contar com Lobo.

Durante o confinamento, foi observada a maior evolução do jogador do Real Madrid. Ele perdeu peso, mas ganhou músculos, enquanto o índice de gordura corporal diminuiu.