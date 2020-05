O plano de Zidane por Koulibaly

Até 30 de junho de 2023, Koulibaly não cumpre seu contrato e esse é o ponto em que o Napoli se apoia para pedir uma boa quantia de dinheiro pelo seu zagueiro estelar.

O francês é incontestável no clube italiano, que já recebeu os interesses de um grande número de equipes da Europa: Manchester United, Newcastle, PSG, Real Madrid...

Precisamente, 'La Gazzetta dello Sport' se referiu à equipe de Santiago Bernabéu, que acompanha de perto o zagueiro e Zidane terá um plano para tentar contratá-lo.

A mídia italiana indicou que Zidane quer terminar a temporada para desenvolver uma estratégia e um ataque para conseguir o jogador do Napoli, além de acreditar que ele é um jogador de futebol que se encaixa perfeitamente no esquema do time.

Mas não há pressa. O Real Madrid sabe que em algum momento eles terão que contratar um zagueiro, e isso não é uma prioridade tão alta quanto as renovações de Varane ou Sergio Ramos.

Obviamente, o clube merengue sabe que ter Koulibaly garante o centro de defesa por alguns anos além da última renovação do capitão.