O plano do Barça para contratar Eric García

O Barcelona tem grande interesse em recuperar o ex-zagueiro do La Masia, Eric García. Nos escritórios do Camp Nou, acredita-se que isso possa acontecer assim como foi com Piqué e eles farão todo o possível para recuperar o jogador do Manchester City.

Eric García conhece bem o clube do Barça e, aos 19 anos, começa a mostrar seu valor nos sempre complicados esquemas de Pep Guardiola para os zagueiros.

Nas últimas horas, o portal 'Sport' revelou uma negociação entre o Barcelona e a equipe inglesa para contratar o jogador e a mesma mídia, além do 'Mundo Deportivo', confirmou que o Barça trabalha de duas maneiras para amarrar o jogador.

O primeiro, o que eles preferem no 'can Barça', consiste na chegada de García neste verão. A equipe do Barcelona quer conseguir sua assinatura o mais rápido possível e, com isso, continuar sua formação no primeiro time com o próprio Gerard Piqué como mentor.

City poderia ser forçado a deixá-lo sair. Ele sabe que seu contrato termina em 2021 e o Barcelona poderá negociar seu retorno à custo zero em apenas meio ano. A oferta do conjunto culé, levando em conta essa circunstância, não será muito alta.

Esta foi a temporada de explosão do zagueiro central. Ele jogou 19 partidas com o Manchester City, 14 delas como titular, e foi destacado por analistas de futebol ingleses.

Eric chegou em 2017 à equipe 'citizen' vindo de Barcelona por cerca de dois milhões de euros. Estima-se que o Barça terá que pagar algo mais do que isso para recuperá-lo.