O plano do Barcelona para Ansu Fati custar 400 milhões de euros

Ansu Fati foi uma das notícias mais positivas de uma temporada estranha do Barcelona. O jovem atacante vindo da base surpreendeu no time principal com recordes e ainda cria expectativas, apesar de não ter mantido o ritmo das primeiras atuações.

O jornal 'AS' afirma que a diretoria não está considerando um empréstimo do atacante e que querem seguir um plano parecido aos de nomes como Puyol, Iniesta, e Messi.

Por isso, não o Barcelona não estaria descartando manter esse modo de trabalho, com alternância de jogos entre o primeiro e o segundo time.

Ainda um jogador da segunda equipe por contrato, Ansu Fati agora custa cerca de 170 milhões de euros. É um preço que deve aumentar quando ele for oficialmente atleta do grupo principal. A diretoria espera que ele chegue a custar 400 milhões de euros, preço que deve blindá-lo de vez dentro do Camp Nou.