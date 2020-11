O plano do Milan para ter Ibrahimovic até os 41 anos

Apesar de que as suas 39 primaveras possam assustar algumas pessoas, o rendimento de Zlatan Ibrahimovic é espetacular. Parece que o talento do sueco cresce com o passar dos anos.

Nem o coronavírus conseguiu diminuir a importância de Ibra que, entre todas as competições, soma um total de oito gols marcados em sete partidas. Números que o convertem na grande referência da equipe.

Por isso, a diretoria do Milan já pensa em iniciar nos próximos dias as conversas com n Zlatan e Mino Raiola (seu agente) para uma renovação contratual, de acordo com informações do jornal 'La Gazzetta dello Sport'.

O contrato de Ibra expira ao final da atual temporada e a intenção do conjunto sete vezes campeão da Europa é seguir contando com o craque por, pelo menos, mais uma termporada.

Dessa forma, de acordo com a citada fonte, Zlatan poderia ser beneficiado por leis de incentivos fiscais que o governo italiano concede aos jogadores que declaram por pelo menos dois anos no país, assim, seu salário sofreria um importante aumento.