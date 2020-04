O plano do Palmeiras para o lateral Fabiano

O lateral Fabiano deverá ser negociado pelo Palmeiras para um novo empréstimo após o fim de seu contrato com o Boavista, de Portugal.

A informação é de 'Fox Sports', que afirma que o atleta já foi comunicado sobre a intenção da diretoria paulsita.

O lateral-direito de 28 anos é titular do time português, onde atuou em 20 partidas e deu duas assistências. O Boavista ainda não se manifestou sobre a possibilidade de renovar o vínculo.

Fabiano já havia sido emprestado ao Internacional após quase três anos no Palmeiras, marcando o gol do título do Brasileirão de 2016.

A publicação aponta que ele não está nos planos do treinador Vanderlei Luxemburgo, que tem Marcos Rocha e Mayke para a posição, mas não aponta seu futuro destino.