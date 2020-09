Hazard, sem pressa para brilhar

A temporada passada, a primeira de Hazard com a camisa do Real Madrid, foi para esquecer. Não foi nem de longe o que esperavam dele.

O belga vem se arrastando com problemas no tornozelo e não chegará a tempo para a estreia do Real no Campeonato Espanhol, nesse domingo contra a Real Sociedad.

O clube sabe do potencial do seu camisa '7' e por isso, quer tirar o máximo de pressão das suas costas. Zidane deixou claro em entrevista coletiva que esperará por ele, sem prazos ou datas.

"Temos tempo para preparar a temporada e a única coisa que ele precisa é estar 100% e nós vamos trabalhar para isso", assegurou o técnico francês.

Como confirma o diário 'Marca', o Real pretende que Hazard se recupere completamente dos seus incômodos no tornozelo e que volte a ter confiança, demore o tempo que for.