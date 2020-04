O plano do Real Madrid para Gelabert

Gelabert é um dos jovens das categorias de base mais importantes do Real Madrid. O atacante de 19 anos já havia participado de 13 partidas com Castilla antes da parada pelo coronavírus.

De acordo com o diário 'AS', o plano do Real Madrid com Gelabert seria idêntico ao que realizou com Odegaard, já que a ideia é renovar o seu contrato e emprestá-lo a um clube onde tenha minutos.

O Real garantiria o poder de recuperar o seu jogador no futuro se a sua evolução for a esperada. Essa decisão tem o apoio de Zinedine Zidane que, com certeza, irá acompanhando tudo bem de perto.

De acordo com a citada fonte, clubes como Barcelona, Manchester United, Real Valladolid, Borussia Dortmund, Lyon, Arsenal e Zaragoza estão de olho no atacante.