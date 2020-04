O plano do Real Madrid para ter Haaland e Mbappé

O jornal espanhol 'Marca' afirma que o gigante do Bernabéu pretende fazer um primeiro grande investimento por Haaland na próxima janela e, um ano depois, outro por Mbappé.

Percebendo que é muito difícil contar com dois dos principais jovens atacantes do futebol atual, a diretoria está traçando um plano para se reforçar com a dupla.

Erling Haaland

Apesar de Jovic ter a confiança de Zidane, o Real Madrid quer contratar outro atacante para acompanhar Benzema enter os titulares. O francês teve melhor desempenho quando teve outra referência na área.

Desta forma, e de acordo com a publicação, a equipe quer o norueguês na próxima janela. Raiola, seu agente, quer mantê-lo até 2021 em Dortmund, mas o Real Madrid quer se antecipar aos concorrentes.

Por isso, deve oferecer 75 milhões de euros, a cláusula de rescisão de Haaland, para conseguir um matador que faz todos os grandes da Europa suspirarem.

Kylian Mbappé

Se Haaland é a principal meta para 2020, Mbappé é o alvo para 2021. Mesmo jovem, é desejo antigo do Real Madrid de Zinedine Zidane, que deverá esperar pelo menos um ano.

A paralisação causada pela Covid-19 desacelerou os passos da diretoria espanhola. Jerome Rothen, ex-jogador do PSG, garantiu que o francês estava se encaminhando para entrar em uma negociação com a diretoria 'merengue'.

Mbappé encerra seu contrato com o PSG em 30 de junho de 2022. Se o atacante não renovar, a equipe parisiense poderá ser forçada a vendê-lo para não deixá-lo sair de graça.

Dessa forma, e apesar da paralisação causada pelo coronavírus, o Real Madrid já começou a elaborar o roteiro para montar uma nova frente, na qual Haaland e Mbappé são os grandes protagonistas.