O Porto acelera para renovar com Alex Telles

Telles é um dos nomes próprios da atualidade do Porto. O lateral-esquerdo tem vários clubes interessados em seu futebol, mas os dragões trabalham na sua renovação.

De acordo com informações do jornal 'Record', o objetivo do clube português frear as tentativas do United, City, Chelsea ou PSG, entre outros, e a opção mais lógica é blindá-lo.

As cifras da operação pera renovação do jogador não foram reveladas. Resta saber se ele continuará em Portugal ou tentará a sorte em outro lugar.