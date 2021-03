Sérgio Conceição vai fazendo história no comando do Porto, e por isso a diretoria do clube luso quer continuar contanto com ele. A diretoria do 'Dragão' prepara uma renovação até 2024.

O mandato de Pinto da Costa terminará em 2024, e o atual presidente quer a companhia de Conceição até o final da sua gestão.

De acordo com o jornal 'A Bola', as negociações pela renovação já estão a todo vapor.