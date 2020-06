O português que foi emprestado ao Arsenal... mas voltará sem nem ter estreado!

A pandemia de coronavírus fará com que muitas transferências sejam quase inúteis no futebol europeu. No Arsenal, há um jogador que certamente terá que deixar o time sem estrear.

Não é outro senão o português Cedric Soares, procurado em sua época por vários grandes nomes da Europa e que foi emprestado pelo Southampton no inverno.

No início, o jogador não conseguiu estrear devido a problemas no joelho. Então a crise do COVID-19 entrou em ação e ele está parado há várias semanas também com um problema no nariz.

Seu desconforto nesta parte do corpo fez com que ele não pudesse jogar nem um minuto nos amistosos contra Charlton e Brentford.

Com o retorno da Premier League ao virar da esquina, Cedric tem dificuldade em voltar a tempo e o Arsenal já descartou a possibilidade de renovar seu empréstimo. Assim, ele poderia retornar ao Southampton imediatamente.

Ele ainda tem tempo para jogar alguns minutos, mas parece que o português deixará o Arsenal sem fazer sua estreia e como uma das contratações mais estranhas da história do clube 'gunner'.