O possível adeus de Van de Beek, Onana e Tagliafico

O Ajax de Ten Hag que deslumbrou toda a Europa será desmontado no verão de 2020. A equipe holandesa abrirá mão das estrelas que manteve em 2019.

"No ano passado, fizemos acordos verbais com Onana, Tagliafico e Van de Beek para eles ficarem mais uma temporada. Prometemos a eles que os ajudaríamos a encontrar o próximo passo de suas carreiras", confirmou Edwin van der Sar, diretor de esportes do Ajax, para a Reuters.

Dessa forma, a equipe holandesa não impedirá a saída de seus jogadores. "Nada mudou a esse respeito", disse Van der Sar, que também alertou o restante das equipes: "Não haverá 50% de desconto. Os clubes interessados ​​podem esquecer essa redução".

Van der Sar explicou que "em janeiro passado, as pessoas" disseram que "perderiam sete ou oito jogadores". "No final, perdemos apenas dois jogadores importantes", acrescentou.

"Grandes clubes como o Bayern de Munique disseram que os parâmetros do mercado de transferências cairão nas próximas janelas. Mas é mais fácil dizer isso porque são os compradores", disse o ex-goleiro do Manchester United.

Apesar disso, Van der Sarr acredita que "ainda há um valor muito alto para alguns jogadores do Ajax. Eles estão bem formados, têm experiência em ganhar e jogar na Europa".

Van de Beek é uma das estrelas em expansão da equipe holandesa, que já está de férias. O Real Madrid e Manchester United são as duas equipes mais bem posicionadas para contratar o atacante.

Onana, por outro lado, também interessa a Espanha, apesar do forte rival do Real Madrid, o Barcelona. A equipe catalã poderia tentar recuperar um goleiro que já possuía em categorias inferiores.

Enquanto isso, Tagliafico poderia aterrissar na equipe 'culé', embora também tenha sido oferecido ao PSG após a provável saída de Kurzawa da equipe.