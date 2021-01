O possível destino para Reynolds após chegar na Juve

Quando Bryan Reynolds deixar o Dallas para ingressar na Juventus, operação que está perto de ser concluída com sucesso, ele será emprestado a outro time italiano para ganhar experiência. Cagliari foi o principal nome que estava na mesa, ao qual o Benevento se juntou.

É o que aponta a 'Tuttosport', que, além disso, cifra a sua venda à 'Vecchia Signora' em cerca de 7,5 milhões de euros. Antes se falava numa transferência de cerca de cinco milhões e, depois, de cerca de 8,5 milhões, pelo que não parece haver um preço claro. O certo é que o número será algo em torno de tais valores.

A ideia de abrir mão deste jovem jogador assim que chegar à Serie A é para ele ganhar experiência antes de começar a contar para o esquema de Andrea Pirlo. Há um leque de estrelas na equipe principal de Turim e ele não teria lugar entre os titulares, salvo alguma surpresa.

Com apenas 19 anos, seria bom para ele se juntar a um time mais humilde na categoria de ouro do futebol italiano para ir construindo seu espaçoposição. É aí que entram essas duas possibilidades de futuro, Cagliari e agora Benevento. Ambos estão na mesa da Juve e serviriam para o desenvolvimento do jovem jogador.