O possível segundo e terceiro uniforme do Atlético de Madrid para 2021-22

Mal nos acostumamos com os uniformes desta temporada 2020-21, já há rumores das quais podem ser os próximos. Os dois kits de visitante do Atlético de Madrid acabaram vazando.

Por um lado, a segunda camisa foi vazada, que aparece em cores sólidas, no estilo imposto pela Nike, com alto contraste. A camisa será azul escura, enquanto o calção e as meias serão salmão. Os detalhes serão da cor oposta a do fundo.

Lembra, como aponta 'Mundo Deportivo', quando os rojiblancos foram obrigados a usar calças e meias vermelhas com seu segundo uniforme, preto.

A terceira camisa será azul, branco e vermelha. O tradicional azul claro das calças do primeiro kit será a cor predominante nesta terceira camisa, que a priori será usada em fora de casa em campeonatos europeus.

O esquema de cores é uma referência ao do segundo de 2010-11, aquela camisa azul com uma faixa vertical vermelha e branca no centro.

No momento, nada é oficial, mas o boato tende a ser correto nesses casos. Isso porque falta um ano para ver os jogadores rojiblancos com suas novas camisas.