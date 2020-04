O possível substituto de Falcao no Galatasaray é... Balotelli

A carreira de Mario Balotelli poderia dar outro giro interessante em 2020. Segundo o 'Corriere della Sera', o atacante não continuará no Brescia, mesmo tendo um longo contrato.

A grande probabilidade de rebaixamento da equipe do norte da Itália deixaria a saída do 'Super Mario' no ar, já que o seu contrato tem uma cláusula de liberação nessa situação.

A citada fonte aponta que Mino Raiola, seu agente, teria falado com o Galatasaray. O clube turco pensa em um substituto para Radamel Falcao. 'El Tigre' teve um rendimento irregular em Istambul, mas desperta o interesse do Al-Hilal da Arábia Saudita.