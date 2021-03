O preço para a saída de Cristiano Ronaldo

A eliminação da Juventus na Liga dos Campeões deu início a um efeito dominó que chegou até Madri. O futuro de Cristiano Ronaldo passou a ser questionado e rumores apontam para o seu suposto interesse em voltar ao clube do Santiago Bernabéu.

No entanto, o retorno do português parece improvável. O próprio Real Madrid vê a sua contratação inviável por razões financeiras: não pode assumir as despesas que o seu regresso exigiria, especialmente em meio às consequências da pandemia.

Neste contexto, 'Corriere dello Sport' revelou o valor pelo qual o craque teria de ser vendido para que a Juventus o amortizasse. O jornal analisou o panorama econômico da 'Vecchia Signora' e garante que o preço de venda de Cristiano Ronaldo deverá ser de pelo menos 29 milhões de euros.

O clube italiano não quer ter prejuízos e, por isso, faz um balanço do que já conseguiu ganhar com o camisa 7. O jogador foi contratado por 115 milhões e, até ao momento, já rendeu um total de 88 milhões aos cofres de Turim.

Portanto, faltariam 29 milhões de euros, quantia que seria cobrada pela Juventus no caso de uma transferência. Aos 36 anos e com um salário elevado, o preço pode ser considerado alto, mas seu desempenho e competitividade estarão à altura de qualquer equipe de alto nível.