O preço que o Napoli teria que pagar por Felipe Anderson

Felipe Anderson é um dos alvos dos olhares da diretoria do Napoli de acordo com o 'SportMediaset'. O jogador brasileiro é uma das peças importantes do West Ham, onde atua há duas temporadas.

Ele fez dez gols em 40 jogos em seu primeiro ano na Inglaterra, onde seu contrato acaba em 30 de junho de 2022. Por esse motivo, há clubes que já se interessaram por ele, como o Real Madri antes de assinar com Hazard.

Segundo o 'Mirror', o West Ham não negociará o extremo por um preço inferior a 48 milhões de euros, valor que coincide com o apontado por 'ProFootballDB', que é, especificamente, 46,8 milhões de euros.

Nesta temporada, Felipe Anderson marcou um gol e deu seis assistências em 25 jogos disputados.