Jogadores do PSG ganham prêmio em ouro pelo título

Os jogadores do Paris Saint-Germain serão recompensados ​​pelo nono título da liga com uma capa para celular em ouro personalizada com seu nome e com a lembrança da conquista nesta temporada, disse o jornal 'Le Parisien' nesta terça-feira.

O case de 24 quilates foi produzido pela 'iDesign Gold' e inclui o número de cada jogador de futebol, o logotipo da primeira divisão e o escrito 'Campeão 2020'.

No ano passado, a empresa já havia feito uma coleção para jogadores do Liverpool após sua vitória contra o Tottenham na Liga dos Campeões e, desta vez, concentra-se nos parisienses para continuar a divulgar seu serviço personalizado de capas.

O PSG foi proclamado campeão da Ligue 1 em 30 de abril, depois que a Liga Profissional de Futebol (LFP) terminou o campeonato de 2019-20, seguindo ordens do governo motivadas pela pandemia.