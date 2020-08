O prêmio generoso aos jogadores do PSG em caso de título

Um cheque de 500 mil euros aguarda cada jogador do Paris Saint-Germain se no próximo domingo garantirem o primeiro título da Champions League da história do clube. A informação de 'EFE' acrescenta que o valor se somaria aos 500 mil euros já embolsados ​​pelas demais conquistas da temporada.

Os prêmios estão incluídos no acordo que o presidente do clube, o catariano Nasser Al Khelaifi, estabeleceu ainda em 2013 diante dos altos investimentos em busca de objetivos esportivos ambiciosos.

O dono do PSG nunca escondeu sua obsessão em ganhar a competição continental, razão pela qual prometeu o generoso bônus aos jogadores que atingissem a meta. Por enquanto, os atletas já asseguraram 400 mil euros pelo título da Ligue 1 e 50 mil euros por cada uma das duas taças nacionais.

Se conseguirem o primeiro triunfo do clube no maior torneio da Europa, somarão um milhão de euros apenas em prêmios. Depois de ter eliminado o RB Leipzig na semifinal, o PSG aguarda um rival, que sairá nesta quarta-feira do duelo entre Bayern de Munique e Lyon.