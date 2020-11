O presente de Natal da Inter para Lautaro em forma de contrato

A renovação de Lautaro pode chegar justo antes no Natal. AFP

Muito se especulou sobre a possibilidade de Lautaro Martínez assinar um novo contrato com a Inter de Milão. Como aponta a mídia italiana, sua assinatura pode ser feita justo antes do Natal. O 'FCInterNews' deu os detalhes desse possível novo contrato entre as partes.