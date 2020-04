"O presidente e Mourinho fugiam de mim quando o assunto era o Barça"

Muito se fala de Ronaldinho Gaúcho, mas a chegada de Deco ao Barcelona foi fundamental para o crescimento da equipe comandada por Frank Rijkaard.

O luso-brasileiro se converteu em um homem insubstituível no meio de campo 'culé' durante várias temporadas, marcando gols e criando jogadas de ataque.

Em uma conversa nas redes sociais com o ex-zagueiro Ricardo Rocha, Deco falou sobre como deixou o Porto com destino ao Barcelona.

"Estive quase seis anos no Porto e recebi muitas propostas de outros clubes para sair, mas queria o Barcelona. Porém para isso o Barcelona também tinha que me querer. Quando ganhamos a Europa League, em 2003, começou a haver interesse", iniciou Deco.

No entanto, por ser um jogador chave para o esquema montado por José Mourinho, Deco teve muita dificuldade em ser liberado pelo Porto.

"O presidente fugia de mim, o Mourinho também e o Jorge Mendes não conseguia resolver. Falava com Mourinho e ele dizia que me deixava sair, mas que tinha eu tinha que falar com o presidente. Ia falar com o presidente e ele dizia para falar com o Mourinho, que ele tinha dito que iriamos ser campeões europeus. Comecei a rir. Ganhar a Europa League... tudo bem, mas a Liga dos Campeões... O presidente então prometeu que depois me deixaria ir para onde quisesse", revelou o ex-jogador.

"Voltou o interesse do Barcelona e de outros clubes. O Mourinho me queria no Chelsea, que oferecia 30/35 milhões de euros, e o Barcelona apenas 21. Disse ao Jorge Mendes que assim não poderia ir o Barcelona", completou.

"Falei com o presidente e ele me disse: 'Você vai para onde quiser, prometi e vou cumprir´. E esta é a minha história de respeito com o presidente. Sempre foi uma referência comigo, muito sério e correto. Diz muito do que ele é como presidente", concluiu Deco.