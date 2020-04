O primeiro clube a declarar falência por conta do coronavírus

A crise sanitária e financeira provocada pelo coronavírus não tem precendentes. O mundo do futebol também se vê impactado com as paralisações dos campeonatos.

Com menos receitas os clubes recorrem a redução salarial dos jogadores, empréstimos... mas os que já vinha com alguns problemas não terão alternativas, é o caso do bicampeão galês, o Rhyl FC.

"A difícil decisão foi tomada pelo Conselho de Administração depois de considerar o impacto financeiro da suspensão de todas as atividades de futebol devido ao impacto sem precedentes da covid-19, a falta de vontade do proprietário do terreno em considerar um arrendamento ou venda longa em termos de mercado e os custos fixos contínuos sem perspectivas de renda", explica o clube em nota.

“Esses fatores deixaram os diretores com uma decisão difícil de tomar sobre o futuro do clube. Relutantemente, os diretores concluíram que, sem fonte substancial de investimento externo, era necessário tomar a decisão desagradável de encerrar os negócios da empresa Rhyl Football Club Bellevue Limited”.