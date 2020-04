O primeiro de muitos? Países Baixos adia seu futebol até setembro

O futebol na Holanda não retornará até pelo menos 1 de setembro. Isto foi anunciado pelo Primeiro Ministro Mark Rutte em uma conferência de imprensa.

"É uma decisão amarga, mas não podemos evitá-la", disse o primeiro-ministro em entrevista coletiva na qual foram anunciadas as novas medidas adotadas pelo governo holandês para combater o COVID-19.

Tanto a Eredivisie quanto a Eerste Divisie, Primeira e Segunda Divisão do país, foram afetadas por essa medida, uma extensão da proibição de todos os eventos esportivos de junho a setembro, devido à pandemia de coronavírus.

O anúncio do executivo colide de frente com o cronograma da Federação Holandesa de Futebol, que recomendou que os clubes retornassem com treinamento individual em 15 de maio, em pequenos grupos uma semana depois e com toda a equipe a partir de 29 de maio. Segundo esse plano, agora paralisado, os jogos da Eredivisie seriam disputados entre 19 de junho e 31 de julho.

Por esse motivo, agora tudo indica que a temporada terá que terminar para concentrar todos os cinco sentidos no próximo, já que não haveria tempo para retomar a competição.

Os clubes holandeses estavam divididos, pois alguns como Ajax, AZ Alkmaar ou PSV Eindhoven pediram o cancelamento definitivo da competição, enquanto outros com dificuldades financeiras preferiram retornar.

No entanto, a pressão dos segundos foi reduzida na semana passada, quando a 'Fox Sports', a cadeia que detém os direitos de transmissão da Eredivisie, anunciou que já pagou aos clubes a parte correspondente das partidas restantes, além de se eles são jogados ou não.

Ajax e AZ Alkmaar, no topo empatam em pontos

O problema neste momento é que o Ajax é o líder da Liga, mas com o mesmo número de pontos do AZ Alkmaar, um total de 56, portanto, espera-se controvérsia na escolha do vencedor.

De fato, as duas equipes têm uma partida menos disputada, mas as de Amsterdã têm 68 gols a favor e 23 contra, para 54 a favor e 17 contra o seu rival direto.