O primeiro pretendente de Jovic acaba de aparecer

Ele tem 22 anos e tem um grande futuro pela frente, porque ele já mostrou do que é capaz. Jovic é um dos atacantes a seguir, apesar da temporada irregular que está realizando no Real Madrid de Zidane, e isso é bem conhecido pelo Napoli.

O atacante ficou novamente fora da convocatória e não estará no domingo à noite no estádio Benito Villamarín. No último mês ele jogou apenas 22 minutos, ou seja, desde 1º de fevereiro até a data.

Sua falta de impacto em Madri gerou rumores e a atenção do Napoli, um clube que espera fazer grandes movimentos nas próximas semanas e no mercado de transferências para seu ataque. Milik, Mertens e Callejón são os três jogadores que estão entre saída e a continuidade.

Se a saída de um deles ocorrer, o time que preside De Laurentiis tentará contratar um jovem atacante com as características de um Jovic que não veria mal se a Serie A o desse mais minutos se Zidane não mudar de ritmo com ele.

Conforme relatado pelo 'AS', os representantes do jogador de futebol, especificamente Fali Ramadani, já teriam recebido a ligação do Napoli para saber sobre as ideias de Jovic para o futuro, que não deixaria o Real Madrid a um preço baixo, pelo que custou sua transferência para o Bernabéu.

O clube merengue poderia aceitar um empréstimo ou transferência com uma opção de recompra, portanto a operação dependerá do que Milik, Mertens e Callejón fazem e do nível de interesse do clube de Nápoles para chegar a um acordo com o Real, se houver opções .

Outra opção que impulsiona o Napoli é, segundo o 'Corriere dello Sport', a do atacante do Zenit, Sardar Azmoun, que fez onze gols e cinco assistências até agora nesta temporada.