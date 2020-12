"O primeiro responsável pelo rendimento de Suárez sou eu"

Neste final de semana, o Atlético De Madrid abriu as portas do Wanda Metropolitano para o Elche e saiu com uma vitória por 3 a 1 com direito a doblete de Luis Suárez.

Antes do jogo, Simeone tomou a palavra. Ele se mostrou confiante de que os gols voltarão às chuteiras de Luis Suárez. "O primeiro responsável pelo seu rendimento sou eu, mais do que ele", defendeu.

“Assim que saímos do COVID-19, colocamos Suárez para jogar, sem dar tempo a ele, mas é muito importante para nós. Aos poucos ele vai ganhando ritmo e espero que, contra o Elche, depois dessa semana de treinos, nos encontremos com o jogador de futebol de que a equipe necessita, decisivo e um dos melhores que existe”, continuou.

Ele antecipou, aliás, que vê Costa pronto para reaparecer. “Ele voltou a treinar na quinta e vi muito bem. Ele gera entusiasmo, pode contribuir muito. Psicologicamente eu o vejo espetacular, ele é muito positivo e sempre luta na vida. Quando ele estiver disponível, vamos exigir o que ele pode dar, que é muito”, a ponto.

Perguntaram se ele vê o Atlético incomodando os de cima da tabela. “Só penso em nós. Vocês já me conhecem, não penso nos outros. Procuramos crescer e espero que nesta temporada, jogo a jogo, alcancemos o objetivo que queremos”, limitou-se a dizer.

Por fim, ele deixou uma mensagem para 'Mono' Burgos, que disse ter entrado em contato com Simeone após o derby e não recebeu resposta. “É verdade que mudei o meu número, não falei com ele. Germán esteve conosco e conhece a nossa forma de pensar. Disse que somos favoritos para ganhar a LaLiga, mas não olhamos para além do próximo jogo”, concluiu.

O jogo contra o Elche contou também com a volta de Diego Costa, que ainda marcou um gol de pênalti aos 80 minutos.