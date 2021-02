O primeiro round em busca das quartas de final

Depois de mais de dois meses de espera, a Liga dos Campeões está de volta para o Real Madrid. A equipe enfrenta o primeiro mata-mata a caminho da final em Istambul.

Nesta quarta-feira, os merengues enfrentam a Atalanta na partida de ida das oitavas de final. A partida será disputada no estádio de Bérgamo e será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam.

O Real vem de vencer em seus últimos quatro jogos do campeonato espanhol e com o desejo de voltar a jogar uma partida em sua competição fetiche. Nas últimas quatro vezes que disputou a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões fora de casa, a equipe conquistou a vitória: Em 2018-19 contra o Ajax (1-2); em 2015-16 contra a Roma (0-2); e contra o Schalke 04 em 2014-15 e 2013-14 (0-2 e 1-6).

"Vai ser um bom jogo de futebol contra uma equipe ofensiva e fisicamente forte", disse Zidane na coletiva de imprensa antes da partida, da qual Kroos também participou. A expedição de Madri a Bérgamo é composta por 19 jogadores no elenco para tentar dar o primeiro passo em direção às quartas de final.

Já no ano passado, a Atalanta desempenhou um grande papel na principal competição continental ao chegar às quartas de final. Nesta temporada, os italianos estão em segundo lugar no Grupo D. Já enfrentaram o Liverpool, Ajax e Midtjylland. Na Serie A italiana, a equipe luta pelas vagas na Liga dos Campeões com Roma, Lazio e Napoli, a quem derrotaram há apenas três dias (4-2).