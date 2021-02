O problema de demitir Mourinho

O Tottenham confiou em José Mourinho para ocupar o lugar deixado por Pochettino decidiu assinar um contrato de longa duração com o luso, válido até a temporada 2022-23.

A confiança que a diretoria 'spur' tem no português é tamanha que não existe a possibilidade de uma demissão, apesar dos últimos maus resultados. Foram cinco derrotas e uma vitória nos últimos seis jogos. A quatro pontos da zona de classificação para a Champions, o Tottenham de Mourinho precisa reagir rapidamente.

De acordo com informações do jornalista David Ornstein do 'The Athletic', o contrato de Mourinho não tem nenhuma cláusula de rescisão no caso de uma demissão do treinador.

Isso quer dizer que o Tottenham e Mourinho teriam que chegar a um acordo e definir o valor da indenização do treinador, que seria bastante alta levando em consideração os 16 milhões de euros que rebece por ano.