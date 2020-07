"O problema do Barça não é o VAR, é seu pobre futebol"

Rivaldo não tem papas na língua na hora de falar do Barcelona. O embaixador de 'Betfair' falou sobre os problemas enfrentados pelo Barça desde a retomada da competição.

"O problema do Barcelona não é o VAR ou as decisões arbitrais, o problema fundamental é a baixa qualidade do seu futebol, um futebol pobre. Precisa melhorar para voltar ao estilo que apaixonou o mundo", disse Rivaldo.

O jogador acredita que as críticas do Barcelona ao VAR não passam de uma mera "distração". "É normal que às vezes não se concorde com as decisões do árbitro de vídeo, mas não acredito que haja uma premeditação a favor do Real Madrid ou do Barcelona. As declarações têm vários objetivos, mas fundamentalmente para desviar as atenções do momento complicado que a equipe atravessa", completou.

O campeão do mundo também falou de Lautaro Martínez. "Tudo indica que a cláusula de Lautaro já expirou e que o Barcelona teria que negociar com a Inter. Sem dúvida, acredito que o time deve se concentrar em Neymar. E faça já para esta verão. Se Neymar se juntar a Messi, eles serão novamente a equipe sensacional que ganhou tanto alguns anos atrás. É a melhor contratação para animar o grupo, dar alternativas nos jogos e até descansar Messi”, concluiu.