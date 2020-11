O problema é Messi

Todos os grandes nomes da história têm seus momentos ruins. É verdade que vimos poucos como Leo Messi na última década, que ele dominou o futebol mundial ao lado de Cristiano Ronaldo.

Porém, o argentino não vive seu melhor momento como jogador de futebol. Além da média de gols, que caiu bastante nos últimos tempos, ele também está sentindo a queda em outros aspectos.

No jogo contra o Atlético de Madrid, neste sábado, o camisa '10' perdeu um total de 23 bolas no Wanda Metropolitano, um número enorme se levarmos em conta que só deu 36 bons passes em toda a partida, na qual esteve apagado.

Intrascendente fora do Camp Nou

É surpreendente que um jogador como Messi, que se tornou uma lenda viva do Barcelona e o melhor jogador da sua história, passe tão despercebido nos jogos fora de Barcelona nos últimos meses, tanto na LaLiga como na Liga dos Campeões.

Leo não marcou um gol decisivo fora do Camp Nou em todo o ano de 2020, estatística que influenciou diretamente no fracasso da equipe em conquistar títulos, que foi eliminada na Copa pelo Athletic, na Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e que perdeu para o Real Madrid no recomeço do campeonato espanhol após o confinamento.

A seus problemas em campo são adicionados os que acontecem fora das quatro linhas. Depois de tentar sair do clube no verão passado, o argentino se envolveu em uma polêmica com Griezmann. O tio do francês o deixou em um péssimo lugar e o camisa '10' acabou explodindo. Sua queda de desempenho é evidente e será preciso ver se ele recupera a alegria no jogo.