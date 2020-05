O proprietário do Spartak de Moscou é hospitalizado por coronavírus

"Leonid Fedún, presidente do conselho de administração do FC Spartak Moscow, foi diagnosticado com infecção por coronavírus. Ele está sendo tratado no hospital", disse o clube de futebol em um breve comunicado.

Na nota, que não especifica como é Fedún, o clube deseja uma "recuperação rápida".

A Liga Russa está suspensa desde 17 de março devido à pandemia do COVID-19, que até agora afetou 177.160 pessoas no país, das quais 92.676 foram registradas em Moscou, sede do Spartak e foco da doença na Rússia.

O Spartak, o time mais popular da Rússia, é a grande decepção da temporada, já que é o oitavo de uma liga com 16 times, nos quais o líder é o Zenit São Petersburgo e o lanterna é Akhmat de Grozny.

O conselho da Liga da Primeira Divisão Russa (RPL) ofereceu aos clubes duas opções em 27 de abril para retomar a competição nacional: nos dias 21 ou 28 de junho. Ambas as opções levam em consideração a possibilidade de terminar a Copa da Rússia, uma decisão que será tomada pela União Russa de Futebol.