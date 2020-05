O protocolo para o retorno do Barcelona

Depois de receber a aprovação do governo, o Barcelona também está se preparando para a chegada da nova rotina.

A adaptação para os novos horários terá o sinal de partida na terça-feira 5. O 'AS' informou que os serviços médicos do clube estão programados naquele dia para supervisionar a desinfecção das instalações que serão usadas no dia-a-dia da equipe do Barça.

Da mesma forma, a mídia garantiu que nesse dia também haverá uma lista de todo o material que o clube da cidade de Barcelona precisa adquirir para proteger os funcionários e trabalhadores.

O Barça também colocará pôsteres informativos para que os jogadores saibam como agir e se comportar para evitar o contágio.

Finalmente, a mídia confirmou que os jogadores irão a partir de quarta-feira para a cidade esportiva do clube, onde serão submetidos ao teste e terão uma entrevista pessoal sobre o confinamento.

Como outros clubes já disseram, o retorno ao treinamento ainda levará tempo, mas pode ocorrer em 11 de maio. Será esse dia que finalmente começaremos a ver o retorno do futebol na Espanha.