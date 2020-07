O próximo goleiro do Barça pode estar... na Ponte Preta!

Não é a primeira vez que Ivan Quaresma aparece na agenda do Barcelona, ​​mas neste verão ele aparecerá em letras maiúsculas. Neto está na porta de saída, pois o Barcelona o colocou entre os descartes.

Para o goleiro, o clube catalão estaria disposto a aceitar 20 milhões do Arsenal, número que seria mais do que suficiente para contratar seu substituto, que poderia estar na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Barcelona voltou a focar em Ivan Quaresma da Silva, o goleiro da Ponte Preta, de 23 anos, que se tornou titular do clube nas últimas temporadas.

Embora na temporada atual ele dificilmente tenha um papel de liderança, nos dois anteriores ele jogou um total de 104 jogos, tornando-o um jogador promissor.

O Barcelona o ama por sua juventude e características, além de ser a idade perfeita para competir com Ter Stegen e crescer de nível. Segundo o jornal 'Sport', o preço pode ficar em torno de um milhão de euros.

"Ivan é um goleiro especial, acho que ele tem um grande potencial e sempre trabalha com muito entusiasmo e determinação... Seu tempo está chegando. Ele é um jogador que evoluiu muito no ano passado", disse Taffarel há pouco tempo.