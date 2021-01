O PSG acelera a 'operação saída': espera receber 40 milhões

O Paris Saint-Germain, que é um dos clubes com maior poder de compra, teria colocado a placa de 'vende-se' em vários jogadores do seu elenco.

O jornal 'L'Équipe' informa que Leandro Paredes, Julian Draxler e Tilo Kehrer são alguns dos jogadores com os quais a entidade espera receber cerca 40 milhões de euros.

O dinheiro recebido com a saída deles poderia servir tanto para realizar reinvestimentos ou para aliviar a folha e sanear as contas do clube.

Nenhum desses nomes está tendo tantas oportunidades na atual temporada, no entanto, resta saber qual será a avaliação de Mauricio Pochettino, novo treinador do clube.