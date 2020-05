O PSG acelera por Umtiti

Leonardo, diretor esportivo do PSG, elaborou uma lista de possíveis contratações para a próxima temporada e uma dos setores que mais preocupa é a defesa.

O clube de Paris procura um substituto para Thiago Silva. O brasileiro tem 35 anos e entra no tramo final da sua carreira. E de acordo com 'Onze Mundial' , o favorito de Leonardo é Samuel Umititi, jogador do FC Barcelona.

A concorrência pelos serviços de Umtiti será enorme. Até seis clubes estariam interessados no talento do francês: United, Nápoles, Inter, Arsenal, Chelsea e o própio PSG.

Umtiti tem contrato com o Barcelona até 2023, mas no Camp Nou estariam dispostos a escutar as propostas que chegarem. Resta saber se a oferta do Paris Saint-Germain será suficiente.