O PSG adia a sua volta

O Governo francês deu por encerrada a temporada de 2019-20. A ideia é que a nova temporada tenha início em agosto e, para isso, quanto antes começarem a treinar, melhor.

Mas, no momento, o PSG não pensa em voltar. De acordo com a citada fonte, consideram que, com as medidas impostas pelo governo para a volta ao gramado, não será possivel que avancem plenamento. Por isso, teriam optado por esperar.

A ideia do clube seria voltar a treinar em junho ou, no pior dos casos, em julho. Quando acreditam que a pandemia já terá sido parcialmente controlada e seriam possivéis os treinamentos em grupos com todas as medidas de segurança.

Esse calendário seria ideal para o PSG que, desta forma, se prepararia para a Champions. Em teoria, está prevista para agosto.