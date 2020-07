O PSG adota a lei do silêncio com Neymar

O início da janela de transferência vai se aproximando e com isso uma enxurrada de informações colocam Neymar de volta ao Camp Nou. O PSG não desmentiu nada e optou pela lei do silêncio.

De acordo com o jornal 'L'Équipe', o silêncio não é só de dentro para fora. O PSG não teria entrado em contato com o entorno do '10' e nem pretende fazer.

Tudo teria mudado nas últimas semanas. As duas partes teriam adiado uma conversa sobre a renovação do brasileiro devido a pandemia do coronavírus.

Ao que parece, a coisa esfriou. É bom lembrar que o contrato do brasileiro expira ao final da temporada 2021-22. O Barcelona quer aproveitar esse distanciamento para tentar a volta do craque.