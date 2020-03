O PSG desinfetará o Parque dos Príncipes para receber o Dortmund

PSG e Borussia Dortmund disputam uma vaga nas quartas de final da Champions. O jogo será marcado pelo temor ao coronavírus. Por isso, o clube francês tomará todas as medidas preventivas cabíveis.

De acordo com o jornal 'L'Équipe' o clube entrou em contato com a empresa responsável pela limpeza do seu estádio para que realize a tarefa de desinfectação.

O clube pede uma ampla limpeza, com desinfetante por todas as dependências do estádio. Tudo isso pelo medo ao coronavírus, que já infectou mais de 400 pessoas na França.