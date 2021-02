"O PSG deveria manter os seus dois melhores jogadores e não tentar Messi"

Não é a primeira vez que Arsène Wenger se mostra contrário a contratação de Leo Messi por parte do Paris Saint-Germain. O ex-treinador do Arsenal comentou ao final do ano passado que os 'herdeiros' do astro argentino já estão na equipe.

E, após a derrota do Barça para o PSG na Champions, Wenger voltou a repetir o seu discurso em declarações a 'beIN Sports': "A contratação de Lionel Messi exige um enorme investimento. O Paris Saint-Germain deveria estar focado em investir todo o seu dinheiro em manter os seus dois melhores jogadores", disse.

Após a grande exibição do francês em pleno Camp Nou, o experiente treinador destacou que o jovem tem tudo para ser o melhor do mundo no futuro: "Mbappé tem 22 anos, e é talvez o melhor jogador do mundo ou provavelmente será o melhor jogador do mundo no futuro. Quando você tem os dois melhores jogadores do mundo, o melhor que se pode fazer é tentar que continuem", completou.

Além disso, o ex-'gunner' alertou o time de Paris ao contrato de Mbappé: "Se não ampliar até 2021, o PSG terá que vender Mbappé ou ele sairá sem custos em 2022".