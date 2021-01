"O PSG é a opção ideal para que Messi brilhe nos seus útlimos anos"

O futuro de Lionel Messi é uma interrogação, principalmente com o atraso nas eleições do clube catalão. O medo de perder o craque ronda o Camp Nou, e o PSG surge como uma bela opção.

O diretor esportivo do time parisiense, Leonardo, já admitiu o interesse na contratação do argentino. E para Rivaldo, lendário ex-jogador do Barcelona e embaixador da Betfair, o Parque dos Príncipes é a melhor opção para Messi.

“O PSG seria uma boa opção, um destino ideal para Messi. Primeiro porque é um clube muito bem estruturado. Além de também jogar com Neymar em uma liga, a francesa, na qual Messi com certeza brilharia sem problemas. Tem um pouco menos de nível que a LaLiga ou a Premier League, por isso poderia ser administrado fisicamente e depois enfrentar os compromissos da Champions League de uma maneira muito tranquila”, disse.

Rivaldo entende que: “O PSG é um dos poucos clubes que poderia pagar a Messi um salário como o que ele tem agora e também ajudaria muito no crescimento da Ligue 1, que vem perdendo fôlego nos últimos anos contra a Bundesliga ou a Série A. Creio que Messi tem motivos suficientes para dizer sim à oferta do PSG ”,

Além disso, o craque brasileiro falou sobre a possibilidade de Pep Guardiola treinar a Seleção 'Canarinho' no futuro.

“Pep é um dos melhores treinadores do mundo e da história, mas no Brasil vimos que o que sempre deu certo são os treinadores brasileiros. O Brasil já conquistou cinco Copas do Mundo e sempre foi com treinadores brasileiros. Acho que é a fórmula ideal com que joguei duas finais de Copas do Mundo ”,