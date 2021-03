O PSG é o único clube capaz de pagar por Alaba

Após anunciar oficialmente a sua saída do Bayern de Munique ao final da temporada, David Alaba deixou claro que pensará bem no seu próximo destino. E apesar do Real Madrid sonhar com a sua contratação, não há nada acertado..

O grande problema é que o austríaco pede um salário fora da realidade em época de pandemia. Alaba quer receber cerca de 22 milhões de euros, um valor que assustou até mesmo o Bayern de Munique.

Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, United, Liverpool... todos estariam interessados no zagueiro, mas a questão financeira afasta vários dos pretendentes.

A exceção é o PSG.. como não poderia ser diferente. De acordo com o 'Sport Bild', o Paris Saint-Germain manifestou o seu interesse e poderia ser aproximar dos valores desejados pelo atleta.

Os primeiros contatos já teriam acontecido e os 22 milhões de euros estão sobre a mesa. Um início promissor, embora os franceses ainda não tenham esquecido de Sergio Ramos.