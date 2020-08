O PSG insiste em Vinicius, desajustado com Zidane

Zidane é considerado por muitos o grande responsável pela eliminação do Real Madrid da Champions League. O francês demorou em mexer na equipe, não escalou Valverde como titular e esqueceu completamente de Vinicius.

O trabalho dos últimos meses do atacante estava focado para essa fase da temporada. No entanto, Zidane deixou claro que prefere um Hazard inoperante e a meio gás pelas lesões do que um Vinicius que foi o principal problema do City na partida de ida.

A reserva foi dificil de entender, mas nem ir para o aquecimento foi um duro golpe para Vinicius, que viu a temporada do Real Madrid chegar ao fim sem poder ajudar.

Apesar das lesões de Hazard e o grande nível de Vinicius, o brasileiro só foi titular em 17 partidas durante toda a temporada. Números bem baixos para o jogador que dá outra dinâmica ao Real.

Por isso, o diário 'Marca' afirma que o PSG está interessado em convencer Vinicius a mudar de ares, que deixe o Real Madrid, onde não encontra a regularidade que necessita e embarque em uma aventura pela capital francesa.