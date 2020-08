O PSG pensa em Timothy Castagne, da Atalanta

Timothy Castagne, aos 24 anos, poderia deixar o clube ainda nessa janela de mercado. Suas boas atuações chamaram atenção de vários grandes da Europa.

De acordo com o diário 'AS', o PSG estaria interessado no lateral belga da Atalanta, que disputou alguns minutos do duelo contra o time de Paris pela Champions.

Durante o restante da temporada, Castagne disputou 27 partidas na Serie A e seis na Champions League. Chegou a três anos no conjunto italiano por algo mais de seis milhões de euros procedente do Genk.

E tudo indica que, se acabar saindo, será por muito mais, já que a execelente campanha da Atalanta valorizou todo o grupo. O PSG está atento e pode preparar uma oferta.