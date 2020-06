O PSG quer dar o 'chapéu' no Barcelona por Dest

Faz tempo que o Barcelona acompanha de perto a carreira de Sergiño Dest. No entanto, a eterna disputa entre catalães e parisienses pode ter um novo capítulo.

De acordo com 'France Football', Leonardo poderia atravessar o Barça por Dest. Ainda por cima, por um valor bem abaixo, cerca de 20 milhões de euros.

Diante da provável saída de Meunier, pelo fim do seu contrato, o cartola brasilero tenta reforçar as suas alas e por isso poderia dar um golpe no mercado.

O jogador já deixou no ar uma possível ida ao Barça. Os 'culés' o observam, mas não deve ser nessa janela que eles tentarão algo pelo norte-americano.