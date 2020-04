O PSG quer jogar a Champions seja onde for

O PSG quer disputar a fase final da Champions League, mesmo que seja no estrangeiro, é o que garante o presidente do clube após o anúncio do Governo francês de proibir a volta das competições até setembro.

Nasser Al-Khelaifi, assegurou que respeita a decisão do primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, mas deixou claro que o clube não pretende abandonar a Champions.

"É claro que respeitamos a decisão do governo francês, mas planejamos competir na Liga dos Campeões em acordo com a Uefa, onde e quando ela acontecer", disse.

"Se não for possível jogar na França, nós jogaremos no exterior, sujeitos às melhores condições para nossos jogadores e à segurança de todos os nossos funcionários", completou.