O PSG quer Ndombélé

Segundo meios franceses como 'Footmercato' ou 'Soccer Link', o PSG tem entre seus objetivos o meia Tanguy Ndombélé (23), que sofreu com as lesões no Tottenham.

Leonardo, diretor esportivo do clube de Paris, gosta bastante do futebol do meia, além dele ser francês e aportar força e músculo ao meio de campo de Thomas Tuchel.

O PSG não é o único interessado em Ndombélé, que também está na mira do Barcelona. Os 'culés' já tentaram a sua contratação na última janela de transferências e agora pretendem incluir Coutinho na operação.

Na atual temporada foram 27 jogos com a camisa do Tottenham, dois gols marcados e quatro assistências em 1.383 minutos.